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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İBRAHİM HALİL GENCER

İbrahim Halil Gencer

Sol Parti
İbrahim Halil Gencer
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Malatya
Kaynak: Anadolu Ajansı