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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HATİCE BOLAT

Hatice Bolat

Sol Parti
Hatice Bolat
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Manisa
Kaynak: Anadolu Ajansı