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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DUYGU SÖBE

Duygu Söbe

Sol Parti
Duygu Söbe
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Mersin
Kaynak: Anadolu Ajansı