Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET ÖZÇELİK

Ahmet Özçelik

Sol Parti
Ahmet Özçelik
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Samsun
Kaynak: Anadolu Ajansı