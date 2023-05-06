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ANASAYFA SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI ANKARA

3 BÖLGE - SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI

TKH
%0 0
Sol Parti
%0 0
TKP
%0 0
ANKARA TÜMÜ 1 BÖLGE 2 BÖLGE 3 BÖLGE
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı