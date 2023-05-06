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ANASAYFA SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI İSTANBUL

2 BÖLGE - SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI

TKP
%0 0
TKH
%0 0
Sol Parti
%0 0
İSTANBUL TÜMÜ 1 BÖLGE 2 BÖLGE 3 BÖLGE
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı