ADANA - TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
|0
|%0
|0
|-
|İLÇE
|ORAN
|SIRA
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ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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KOZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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POZANTI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay