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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞEREFNUR ETKER

Şerefnur Etker

Türkiye Komünist Hareketi
Şerefnur Etker
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı