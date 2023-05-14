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Erkan Kılıç
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
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Murat Çelik
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
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Şiar Demir
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
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Ümmügülsüm Şahin
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
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Batuhan Sayman
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
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Gülten Topay Bilgi
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
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Berke Başbuğa
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
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Nizameddin Karadaş
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
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Nuriye Karadaş
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
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Besim Tuzlu
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
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Pehlivan Kızılırmak
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge