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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞİAR DEMİR

Şiar Demir

Türkiye Komünist Hareketi
Şiar Demir
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı