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Nimet Çakılkaya
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
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Aslı Özçelik
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
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Hayati Sarıbardak
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
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Figen Topal
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
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Derya Sırbudak
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
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Murat Taksim
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
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Aykut Çavuş
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
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Barış Atasayar
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
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Sunay Yıldırım
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
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Yıldız Usluer
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
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Hüseyin Canki
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
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Semra Aşık
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
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Mirav Çelik
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
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Harun Korkmaz
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
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Abdullah Bekçi
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
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Önder Bulut
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
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Merve Karadeniz
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya