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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖMER FARUK ALTANAY

Ömer Faruk Altanay

Türkiye Komünist Hareketi
Ömer Faruk Altanay
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Ardahan
Kaynak: Anadolu Ajansı