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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DİYAR İŞCEN

Diyar İşcen

Türkiye Komünist Hareketi
Diyar İşcen
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Düzce
Kaynak: Anadolu Ajansı