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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İLHAN TUNCA

İlhan Tunca

Türkiye Komünist Hareketi
İlhan Tunca
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Edirne
Kaynak: Anadolu Ajansı