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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CEYDA CİMİLLİ AKAYDIN

Ceyda Cimilli Akaydın

Türkiye Komünist Hareketi
Ceyda Cimilli Akaydın
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Erzurum
Kaynak: Anadolu Ajansı