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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ ÖZTUTAN

Ali Öztutan

Türkiye Komünist Hareketi
Ali Öztutan
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Hatay
Kaynak: Anadolu Ajansı