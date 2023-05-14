-
Kemal Parlak
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Hakan Yerlikaya
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Ahmet Tarık Yenil
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Ali Ayık
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Yurdan Kaya Keçeci
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
İbrahim Özyürek
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Ali Ertan Köymen
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Umut Tizci
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Erdoğan Ok
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Şafak Kılıç
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Serkan İroç
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Arzu Yılbaş
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Mehmet Vedat Şerifoğlu
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Osman Naci Balta
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Leyla Öz
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Sevilay İşler
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Erdem Ağırgöl
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Elif Ayık
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Cenker Ertuş
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Mehmet Gültekin
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Abdullah Ünal
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Evin Soylu
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Hikmet Yaman
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Kudret Öz
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Nesrin Tizci
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Şaduman Özyürek
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Doğukan Morkoç
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Rıza Şahin
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Muhammet Ali Kaya
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Emrah Özbek
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Miran Ronahi Avci
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Hayati Aktuna
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Metehan Arslan
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge