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Hüseyin Murat Yurttaş
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
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Emrecan Alpargun
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
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Gezal Arın
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
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Ali Akif Ece
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
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Tahir Günaydın
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
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Tuba Pehlivan
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
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Sinan Karaköçek
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
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Baran Köstek
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
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Mehmet Buha Pertev Tunç
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
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Mücahit Mustafa Eren
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
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Devrim Barış Erdağı
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
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Gülcan Karadaş
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
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Hamza Aksoy
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge