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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SELİN ASYA ARSLAN

Selin Asya Arslan

Türkiye Komünist Hareketi
Selin Asya Arslan
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı