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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UMUT CAN ATMACA

Umut Can Atmaca

Türkiye Komünist Hareketi
Umut Can Atmaca
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
Kaynak: Anadolu Ajansı