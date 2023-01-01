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Ogün Duran
Türkiye Komünist Hareketi
Kayseri
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Pınar Avcı
Türkiye Komünist Hareketi
Kayseri
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Mehmet Ceran
Türkiye Komünist Hareketi
Kayseri
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Berkan Derun
Türkiye Komünist Hareketi
Kayseri
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Umut Kuruç Kılçer
Türkiye Komünist Hareketi
Kayseri
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Başak Odabaş
Türkiye Komünist Hareketi
Kayseri
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Suphan Sucuğ
Türkiye Komünist Hareketi
Kayseri
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Songül Ok Çataltepe
Türkiye Komünist Hareketi
Kayseri
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Bilgütay Hakkı Durna
Türkiye Komünist Hareketi
Kayseri
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Ozan Keçeci
Türkiye Komünist Hareketi
Kayseri