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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YAKUP PEHLİVAN

Yakup Pehlivan

Türkiye Komünist Hareketi
Yakup Pehlivan
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Kırıkkale
Kaynak: Anadolu Ajansı