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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZER ÇELİK

Özer Çelik

Türkiye Komünist Hareketi
Özer Çelik
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Kırşehir
Kaynak: Anadolu Ajansı