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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AFŞİN BURAK UMAR

Afşin Burak Umar

Türkiye Komünist Hareketi
Afşin Burak Umar
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı