Cihan Satıcı

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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CİHAN SATICI

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Türkiye Komünist Hareketi
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  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Malatya
Kaynak: Anadolu Ajansı