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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DENİZ DÜZGÜN

Deniz Düzgün

Türkiye Komünist Hareketi
Deniz Düzgün
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Malatya
Kaynak: Anadolu Ajansı