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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MİRAY ERCAN

Miray Ercan

Türkiye Komünist Hareketi
Miray Ercan
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Malatya
Kaynak: Anadolu Ajansı