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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TUĞÇE ACAR

Tuğçe Acar

Türkiye Komünist Hareketi
Tuğçe Acar
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Mardin
Kaynak: Anadolu Ajansı