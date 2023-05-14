-
Irmak Ildır
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
Atilla Şenol
Türkiye Komünist Hareketi
Adıyaman
-
Kemal Gürbüz
Türkiye Komünist Hareketi
Afyonkarahisar
-
Deniz Özbek
Türkiye Komünist Hareketi
Ağrı
-
Nefise Güneşer
Türkiye Komünist Hareketi
Aksaray
-
Sinan Açıkgöz
Türkiye Komünist Hareketi
Amasya
-
Cengiz Kılçer
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
-
Erkan Kılıç
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
-
Evrim Saldıran
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
-
Nimet Çakılkaya
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Sevda Tizci
Türkiye Komünist Hareketi
Ardahan
-
Seher Gökdere
Türkiye Komünist Hareketi
Artvin
-
Mert Yıldırım
Türkiye Komünist Hareketi
Aydın
-
Serkan Taş
Türkiye Komünist Hareketi
Balıkesir
-
Rıza Baran Boğa
Türkiye Komünist Hareketi
Bartın
-
Anıl Hasan Urhan
Türkiye Komünist Hareketi
Batman
-
Emine Yıldırım
Türkiye Komünist Hareketi
Bayburt
-
Fatih Berkay Soygel
Türkiye Komünist Hareketi
Bilecik
-
Abdulhakim Mert
Türkiye Komünist Hareketi
Bingöl
-
Yurdal Toksöz
Türkiye Komünist Hareketi
Bitlis
-
Habibe Kılıç Karaca
Türkiye Komünist Hareketi
Bolu
-
Nadir Uyğun
Türkiye Komünist Hareketi
Burdur
-
Berkay Çelen
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge
-
Fulya Durak Aslan
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 2. Bölge
-
Yusuf Çakar
Türkiye Komünist Hareketi
Çanakkale
-
Ceren Soner
Türkiye Komünist Hareketi
Çankırı
-
Hıdır Çevik
Türkiye Komünist Hareketi
Çorum
-
Deniz Çelik
Türkiye Komünist Hareketi
Denizli
-
Gökmen Kılıç
Türkiye Komünist Hareketi
Diyarbakır
-
Nurcan Akkaya
Türkiye Komünist Hareketi
Düzce
-
İlhan Tunca
Türkiye Komünist Hareketi
Edirne
-
Erdinç Demir
Türkiye Komünist Hareketi
Elazığ
-
Özcan Çataltepe
Türkiye Komünist Hareketi
Erzincan
-
Ceyda Cimilli Akaydın
Türkiye Komünist Hareketi
Erzurum
-
Ekim Orhan İsmi
Türkiye Komünist Hareketi
Eskişehir
-
Sibel Altıntaş
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
-
Akın Güçlü
Türkiye Komünist Hareketi
Giresun
-
Alev Doğan
Türkiye Komünist Hareketi
Gümüşhane
-
Volkan Mahir
Türkiye Komünist Hareketi
Hakkari
-
Nuray Yenil
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
-
Erkan Pınarbaşı
Türkiye Komünist Hareketi
Iğdır
-
Bürol Yıldız
Türkiye Komünist Hareketi
Isparta
-
Kemal Parlak
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Kurtuluş Kılçer
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Aysel Tekerek
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Hüseyin Murat Yurttaş
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
-
Mercan Ünver
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Aslıhan Umar
Türkiye Komünist Hareketi
Kahramanmaraş
-
Selin Aksoy Duru
Türkiye Komünist Hareketi
Karabük
-
Semih Güldalı
Türkiye Komünist Hareketi
Karaman
-
Mehmet Hiçkorkmaz
Türkiye Komünist Hareketi
Kars
-
Hatice Ünder
Türkiye Komünist Hareketi
Kastamonu
-
Ogün Duran
Türkiye Komünist Hareketi
Kayseri
-
Bengisu İçten
Türkiye Komünist Hareketi
Kilis
-
İbrahim Özmen
Türkiye Komünist Hareketi
Kırıkkale
-
Ali Atlıkan
Türkiye Komünist Hareketi
Kırklareli
-
Abdulhalim Yıldırım
Türkiye Komünist Hareketi
Kırşehir
-
Sergen Aydemir
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
-
Kerem Usluer
Türkiye Komünist Hareketi
Kütahya
-
Cihan Satıcı
Türkiye Komünist Hareketi
Malatya
-
Çağatay Çelenkli
Türkiye Komünist Hareketi
Manisa
-
Tevfik Savaş Yalın
Türkiye Komünist Hareketi
Mardin
-
Gazi Can
Türkiye Komünist Hareketi
Mersin
-
Mehmet Emin Türkmen
Türkiye Komünist Hareketi
Muğla
-
Özge Altay Dede
Türkiye Komünist Hareketi
Muş
-
Kaya Şahan
Türkiye Komünist Hareketi
Nevşehir
-
Şerife Can
Türkiye Komünist Hareketi
Niğde
-
Erhan Bekdaş
Türkiye Komünist Hareketi
Ordu
-
Hakan Kazan
Türkiye Komünist Hareketi
Osmaniye
-
Ümran Karul
Türkiye Komünist Hareketi
Rize
-
Ali Akgül
Türkiye Komünist Hareketi
Sakarya
-
Alperen Kandemir
Türkiye Komünist Hareketi
Samsun
-
Atilla Göktaş
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
-
Yakup Dalkıç
Türkiye Komünist Hareketi
Siirt
-
Murat Uzun
Türkiye Komünist Hareketi
Sinop
-
Onur Parlak
Türkiye Komünist Hareketi
Şırnak
-
Cemal Ceran
Türkiye Komünist Hareketi
Sivas
-
Mehmet Naci Günbat
Türkiye Komünist Hareketi
Tekirdağ
-
Hayrettin Aydın
Türkiye Komünist Hareketi
Tokat
-
Yahya Oskay
Türkiye Komünist Hareketi
Trabzon
-
Yaşar Yamaç
Türkiye Komünist Hareketi
Tunceli
-
Salih Talay
Türkiye Komünist Hareketi
Uşak
-
Ahmet Kamil Tekerek
Türkiye Komünist Hareketi
Van
-
Birsen Sünter
Türkiye Komünist Hareketi
Yalova
-
Haydar Ali Aybirdi
Türkiye Komünist Hareketi
Yozgat
-
Murat Abı
Türkiye Komünist Hareketi
Zonguldak
-
Mahir Mertcan Kızılırmak
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
Ersin Özdemir
Türkiye Komünist Hareketi
Adıyaman
-
Münevver Özcan
Türkiye Komünist Hareketi
Afyonkarahisar
-
Akif Alıcı
Türkiye Komünist Hareketi
Ağrı
-
Aslı Tanta
Türkiye Komünist Hareketi
Aksaray
-
Fatma Açıkgöz
Türkiye Komünist Hareketi
Amasya
-
Ziya Bahçeci
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
-
Murat Çelik
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
-
Ayten Harmancılar
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
-
Aslı Özçelik
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Ömer Faruk Altanay
Türkiye Komünist Hareketi
Ardahan
-
Kemal Çevik
Türkiye Komünist Hareketi
Artvin
-
Bedia Işık Erem
Türkiye Komünist Hareketi
Aydın
-
Soner Özalp
Türkiye Komünist Hareketi
Balıkesir
-
Ahmet Açim
Türkiye Komünist Hareketi
Bartın
-
Mahir Asutay
Türkiye Komünist Hareketi
Batman
-
Murat İşler
Türkiye Komünist Hareketi
Bilecik
-
Eren Yıldırım
Türkiye Komünist Hareketi
Bingöl
-
İdris Karataş
Türkiye Komünist Hareketi
Bitlis
-
Şenol Saldıran
Türkiye Komünist Hareketi
Bolu
-
Kemal Kuçin
Türkiye Komünist Hareketi
Burdur
-
Direncan Kırlangıç
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge
-
Samed Balçık
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 2. Bölge
-
Mehmet Hadi Demir
Türkiye Komünist Hareketi
Çanakkale
-
Hakkı Has
Türkiye Komünist Hareketi
Çankırı
-
Melike Taksim
Türkiye Komünist Hareketi
Çorum
-
Ali Kasap
Türkiye Komünist Hareketi
Denizli
-
Banu Yurttaş
Türkiye Komünist Hareketi
Diyarbakır
-
Meliha Kara
Türkiye Komünist Hareketi
Düzce
-
Ezgi Oral Ulucan
Türkiye Komünist Hareketi
Edirne
-
Sevinç Demir
Türkiye Komünist Hareketi
Elazığ
-
Gürseli Kara
Türkiye Komünist Hareketi
Erzincan
-
Serkan Bircan
Türkiye Komünist Hareketi
Erzurum
-
Deniz Kurt
Türkiye Komünist Hareketi
Eskişehir
-
Mehmet Ali Basa
Türkiye Komünist Hareketi
Giresun
-
Erdal Yaşa
Türkiye Komünist Hareketi
Gümüşhane
-
Yayla Gülşen
Türkiye Komünist Hareketi
Hakkari
-
Ali Öztutan
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
-
Müjgan Kılıç
Türkiye Komünist Hareketi
Iğdır
-
Koray Kaya
Türkiye Komünist Hareketi
Isparta
-
Hakan Yerlikaya
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Seda Berna Baykal
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Adem Yakar
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Şevin Şenol
Türkiye Komünist Hareketi
Kahramanmaraş
-
Erdinç Eker
Türkiye Komünist Hareketi
Karabük
-
Uğur Tan
Türkiye Komünist Hareketi
Karaman
-
Gülseren Ercan
Türkiye Komünist Hareketi
Kars
-
Cennet Kuryen
Türkiye Komünist Hareketi
Kastamonu
-
Pınar Avcı
Türkiye Komünist Hareketi
Kayseri
-
Nuray Oral
Türkiye Komünist Hareketi
Kilis
-
Melis Alkılıç
Türkiye Komünist Hareketi
Kırıkkale
-
Efkan Duman
Türkiye Komünist Hareketi
Kırklareli
-
Özer Çelik
Türkiye Komünist Hareketi
Kırşehir
-
Tamer Erik
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
-
Adem Macar
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
-
Berfin Gülsoy
Türkiye Komünist Hareketi
Kütahya
-
Özgür Özmen
Türkiye Komünist Hareketi
Malatya
-
Çayan Demir
Türkiye Komünist Hareketi
Manisa
-
Rim Rüya Metin
Türkiye Komünist Hareketi
Mardin
-
Mehmet Makan
Türkiye Komünist Hareketi
Mersin
-
Cihan Tan
Türkiye Komünist Hareketi
Muğla
-
Sezgin Zevkibol
Türkiye Komünist Hareketi
Muş
-
Mert Deniz Altınoğlu
Türkiye Komünist Hareketi
Nevşehir
-
Ece Okur
Türkiye Komünist Hareketi
Niğde
-
Halil Tecirli
Türkiye Komünist Hareketi
Ordu
-
Gamze Topanlık
Türkiye Komünist Hareketi
Osmaniye
-
Umutcan Karaman
Türkiye Komünist Hareketi
Rize
-
Berjin Alp
Türkiye Komünist Hareketi
Sakarya
-
Zeynep Karayel
Türkiye Komünist Hareketi
Samsun <