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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DİLEK GÜNSEL DOĞAN

Dilek Günsel Doğan

Türkiye Komünist Hareketi
Dilek Günsel Doğan
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Sakarya
Kaynak: Anadolu Ajansı