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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN TECİRLİ

Hasan Tecirli

Türkiye Komünist Hareketi
Hasan Tecirli
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı