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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HAYRETTİN TORUN

Hayrettin Torun

Türkiye Komünist Hareketi
Hayrettin Torun
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Tokat
Kaynak: Anadolu Ajansı