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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YAHYA OSKAY

Yahya Oskay

Türkiye Komünist Hareketi
Yahya Oskay
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Trabzon
Kaynak: Anadolu Ajansı