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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ROHİV ARPAK

Rohiv Arpak

Türkiye Komünist Hareketi
Rohiv Arpak
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Van
Kaynak: Anadolu Ajansı