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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HAYDAR ALİ AYBİRDİ

Haydar Ali Aybirdi

Türkiye Komünist Hareketi
Haydar Ali Aybirdi
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Yozgat
Kaynak: Anadolu Ajansı