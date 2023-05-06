TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %0
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ERGENE
Açılan Sandık Oranı %0
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HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %0
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KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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MALKARA
Açılan Sandık Oranı %0
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MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %0
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MURATLI
Açılan Sandık Oranı %0
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
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SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %0
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ERGENE
Açılan Sandık Oranı %0
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HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %0
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KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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MALKARA
Açılan Sandık Oranı %0
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MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %0
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MURATLI
Açılan Sandık Oranı %0
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
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SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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