;
Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER TOKAT
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

TOKAT SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

TOKAT CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERBAA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

TOKAT MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERBAA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 424,187 | Katılım Oranı: %90.18
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %64.57240,436 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %25.3394,319 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.5631,891 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.033,836 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.341,274 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.17628 oy
%100
Seçmen Sayısı: 417,693 | Katılım Oranı: %81.09
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.29206,899 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %36.5121,248 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.214,018 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 249,399 oy 0
Millet İttifakı
%0 118,319 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%49.85 186,939 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%20.75 77,812 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%16.66 62,460 oy 0
İyi Parti
%9.51 35,649 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.6 5,999 oy 0
Saadet Partisi
%1.3 4,858 oy 0
Vatan Partisi
%0.18 664 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.16 615 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı