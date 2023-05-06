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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

TUNCELİ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

TUNCELİ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %0
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HOZAT
Açılan Sandık Oranı %0
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MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PERTEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

TUNCELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HOZAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PERTEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 64,299 | Katılım Oranı: %86.35
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %58.0831,478 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %21.1411,455 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %18.6710,117 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %1.79970 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.1895 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1580 oy
%100
Seçmen Sayısı: 62,896 | Katılım Oranı: %67.16
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %52.2521,746 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %33.3913,897 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %14.365,979 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 10,417 oy 0
Millet İttifakı
%0 15,423 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%52.07 28,219 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%26.58 14,406 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%13.56 7,348 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%5.66 3,069 oy 0
İyi Parti
%1.57 852 oy 0
Saadet Partisi
%0.3 165 oy 0
Vatan Partisi
%0.12 63 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.11 57 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.03 15 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı