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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞEVVAL SOYLU

Şevval Soylu

Türkiye Komünist Partisi
Şevval Soylu
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı