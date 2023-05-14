-
Leman Ardoğan
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Yasin Çalış
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Coşkun Gök
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Yusuf Şaylan
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Burak Efe Dirim
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Ferhat Şahin
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Ayşe Çetin
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Mustafa Kozanlı
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Botan Kızılkaya
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Yasemin Tığın
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Hasan Ata Yıkar
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge