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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BURAK EFE DİRİM

Burak Efe Dirim

Türkiye Komünist Partisi
Burak Efe Dirim
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı