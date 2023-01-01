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Zeynep Bolat Ünal
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
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Leman Ardoğan
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
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Menderes Gündüz
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 3. Bölge
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Tolga Köksal
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
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Yasin Çalış
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
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Bayram Uluad
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 3. Bölge
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İremsu Balcı
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
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Coşkun Gök
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
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Hüseyin Öztürk
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 3. Bölge
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Güven Akdaş
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
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Yusuf Şaylan
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
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Zorlu Paksoy
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 3. Bölge
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Şenay Keçeci
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
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Burak Efe Dirim
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
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İlter Aslaner
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 3. Bölge
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Fatma Korur
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
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Ferhat Şahin
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
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Aslıtürk Çallı
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 3. Bölge
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Hicran Danışan
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
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Ayşe Çetin
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
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Raşit Seymen
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 3. Bölge
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Zehra Canan
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
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Mustafa Kozanlı
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
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Serkan İğde
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 3. Bölge
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Asuman Alkoyak
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
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Botan Kızılkaya
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
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Ruhi Uyar
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 3. Bölge
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Yıldız Ünal
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
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Yasemin Tığın
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
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Mahir Bayram
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 3. Bölge
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Güldane Gündüç
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
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Hasan Ata Yıkar
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
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Okan Keleş
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 3. Bölge
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Işın Sakallı
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
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Arda Yavuz
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 3. Bölge
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Ulaş Kara
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge