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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RESUL DURAN

Resul Duran

Türkiye Komünist Partisi
Resul Duran
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Artvin
Kaynak: Anadolu Ajansı