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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET MURAT AKGÖZ

Ahmet Murat Akgöz

Türkiye Komünist Partisi
Ahmet Murat Akgöz
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Batman
Kaynak: Anadolu Ajansı