Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI PERVİN TİRYAKİ

Pervin Tiryaki

Türkiye Komünist Partisi
Pervin Tiryaki
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Batman
Kaynak: Anadolu Ajansı