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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜRKAN ŞAHİNTÜRK

Gürkan Şahintürk

Türkiye Komünist Partisi
Gürkan Şahintürk
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Bilecik
Kaynak: Anadolu Ajansı