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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YENAL ÇINAR

Yenal Çınar

Türkiye Komünist Partisi
Yenal Çınar
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Bursa 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı