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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CELAL ÖNGEL

Celal Öngel

Türkiye Komünist Partisi
Celal Öngel
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Eskişehir
Kaynak: Anadolu Ajansı