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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SELDA ÖZDEMİR

Selda Özdemir

Türkiye Komünist Partisi
Selda Özdemir
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı