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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UMUT ÖZAKDAĞ

Umut Özakdağ

Türkiye Komünist Partisi
Umut Özakdağ
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı